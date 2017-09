Photo du soldat et de la petite fille à Saint-Martin: «Ce n'est pas de la com' pro ou anti je ne sais qui»

Un militaire néerlandais apporte de l'eau à des enfants sur l'île de Saint-Martin. — Carlos Giusti/AP/SIPA

Le 11 septembre, le journaliste de Franceinfo Matthieu Mondoloni publiait une photo d’un soldat français réconfortant une petite fille, à Saint-Martin.

Alors que les secours ont été accusés par certains d’avoir tardé à arriver après le passage de l’ouragan Irma, le reporter a reçu des messages qui l’accusaient de défendre l’armée au détriment des habitants de l’île. Ce que le journaliste a tenu à démentir sur son compte Twitter.

Au bien nommé aérogare de l'espérance à Grand-Case, les évacuations se poursuivent #SaintMartin pic.twitter.com/IKhNw6v8HL — Matthieu Mondoloni (@M_Mondoloni) September 11, 2017

Une photographie véhiculant une « mentalité de colon »

Cette photo pleine de tendresse a très vite été commentée et partagée sur les réseaux sociaux parce qu’elle véhicule un message fort de tendresse et d’humanité. Et pourtant, parmi toutes les réactions attendries, certains ont vu une photo posée servant à faire la communication de l’armée ou véhiculant une « mentalité de colon », avec un « gentil militaire blanc venu sauver un bébé noir ». Des accusations que Matthieu Mondoloni n’a pas supportées.

@EmmanuelMacron vire moi tes rigolo de la com et "réquisitionne ce fonctionnaire" de @franceinfo

Il semble être bien meilleur en com !

😉 — Delmas Eric (@DelmasEric) September 12, 2017

Et pendant ce temps ... chez les racistes ça commente pic.twitter.com/OdDYDl8yEO — croustibat (@croustibat1) September 13, 2017

Ayant découvert l’ampleur qu’a prise sa photo assez tardivement, le journaliste a réagi par un thread (une suite de tweets) dans lequel il explique qu’il n’a fait que son métier de journaliste, et que cette image exprime une réalité à aucun moment mise en scène. Le mieux, c’est de lire directement ce qu’il en dit.