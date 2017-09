VIDEO. «Charlie Hebdo» se moque des victimes d'Harvey et fait scandale aux Etats-Unis

La une de «Charlie Hebdo» du 30 août sur les victimes de la tempête Harvey. — CHARLIE HEBDO

Ils ne sont plus Charlie. La une du magazine satyrique, qui se moque des victimes de la tempête Harvey, cette semaine, passe très mal outre-Atlantique, surtout après la solidarité manifestée par de nombreux Américains lors de l’attaque de janvier 2015.

« Dégoûtant »

« Dieu existe. Il a noyé tous les néo-nazis du Texas », ironise Riss, qui semble confondre le Texas avec le rassemblement des suprémacistes américains à Charlottesville, en Virginie, début août.

Républicain revendiqué, l’acteur James Wood ne digère pas. « Assez parlé de Je suis Charlie #traîtresdefrançais ».

Le Britannique Piers Morgan, ancien présentateur de CNN, estime que le dessin est « dégoûtant »

This Charlie Hebdo cover on the Houston disaster is, even by their standards, absolutely disgusting.https://t.co/iaIReTHlnV pic.twitter.com/BMHpXCqAnS — Piers Morgan (@piersmorgan) August 31, 2017

Un journaliste du site « alt right » InfoWars, lui, juge la couverture « insultante et stupide » mais il « soutient le droit [de Charlie Hebdo] d’être insultant et stupide. »

The Charlie Hebdo cover is offensive & dumb, and I fully support their right to be as offensive & dumb as they like. https://t.co/jDFaR4darf — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) August 31, 2017

Même son de cloche chez le jeune républicain Scott Presler : « Je ne suis pas d’accord avec la couverture de Charlie Hebdo. Mais à la différence de l’islam radical, je ne vais pas recourir à la violence à cause de ça. »

I don't agree with the Charlie Hebdo cover. But, unlike radical Islam, I won't try to hurt you because of it.#ThursdayThoughts pic.twitter.com/DQcpV4eiM3 — #ThePersistence (@ScottPresler) August 31, 2017

Harvey fait 35 morts

Alors que la tempête poursuit sa route vers la Louisiane, le dernier bilan au Texas est de 35 morts, dont un policier et les six membres d’une même famille.