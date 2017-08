France Info, Inter, Europe 1… Les matinales changent de tête et les auditeurs se lâchent

Nicolas Demorand, Bruce Toussaint et Patrick Cohen, montage — Sipa

Le jeu de chaises musicales est terminé. Les auditeurs ont découvert de nouvelles voix en cette rentrée dans les émissions matinales de plusieurs radios, sous l’impulsion principalement d’Europe 1 qui a changé sa grille de fond en comble pour redresser ses audiences catastrophiques. Patrick Cohen sur Europe 1, Bruce Toussaint sur France info, Nicolas Demorand sur Inter… Ils ont imposé leur style dès lundi et les auditeurs, parfois désarçonnés, parfois séduits, l’ont bien remarqué. Qui sort, qui est repêché par le public ? Les lecteurs de 20 Minutes ont écouté et nous ont donné leur avis.

Patrick Cohen passe au rattrapage

« Cohen dehors ! », « détestable », « nul », « rédhibitoire »… Les internautes de 20 Minutes ne sont pas tendres avec l’ex-présentateur vedette de France Inter, embauché pour rebooster les audiences d’Europe 1. Patrick Cohen a présenté la nouvelle émission matinale de la radio lundi, depuis les studios situés près des Champs-Elysées. « Cohen est détestable, et en plus aucun rythme ! donc bye bye E1… je vais essayer les autres radios dans les jours à venir ! », écrit AnCha sur Facebook. « Depuis 16 ans fidèle d’Europe 1, mais j’en arrête là, Cohen rédhibitoire dommage pour Julie et Canteloup que j’écouterai en podcast », abonde Dominique. « E 1 devient E 0…….! (exception pour Canteloup et Julie)..!», peut-on lire encore. Heureusement pour la nouvelle recrue d’Europe 1, les internautes semblent plus modérés (mais pas tout à fait conquis) sur Twitter.

Moi non plus j'y crois pas trop ! Je pense aussi que Patrick Cohen va marcher mais perso je vais regretter @ThomasSotto ! — Alex Fanzouze (@Alexandrequiec) July 24, 2017

Donc c'est Patrick Cohen qui va reprendre la matinale d'Europe 1 ?

Faut que je me trouve une nouvelle radio pour le matin... — Gaëtan (@GGroslier) July 10, 2017

J'ai trouvé que Patrick Cohen avait très bien réussi sa 1ère matinale sur @franceinfo ce matin. — Laurent Chemla (@laurentchemla) August 28, 2017

Nicolas Demorand passe (de justesse)

Nicolas Demorand a repris la matinale de France Inter aux côtés de Léa Salamé et les internautes ne semblent pas mécontents. « Bravo Mr demorand pour votre professionnalisme, votre voix intelligente et enjouée pour nous informer ! une joie d écouter inter le matin. merci (sic) », s’enthousiasme Lila alors qu’Alystra le qualifie de « tête à claque ». Sur Twitter, certains internautes ne cachent pas leur enthousiasme.

J'adore Nicolas Demorand : "Bonjour Manuel Valls. Vous aviez vraiment cru que vous alliez devenir président de la République ?" — Nihed EB (@nihed_h) August 29, 2017

Mille merci à l'intelligence de Nicolas Demorand, qu'il nous emporte encore vers de joyeux rivages. #TelSonne @ndemorand — Domipré (@domipre2016) June 29, 2017

Même s’il est encore loin de faire l’unanimité, Nicolas Demorand passe le test sur France Inter.

Bruce Toussaint, premier de la classe

Il sort de sa première matinale sur France Info avec les félicitations du jury. « Il est bien », « mon préféré », « très sympa », Bruce Toussaint, qui vient de récupérer la matinale de France Info, succédant à la douce voix de Fabienne Sintès, fait son retour en radio cinq ans après son départ d'Europe 1. L'animateur de C dans l'air le week-end a conquis son public.

À l'écoute de la matinale @Europe1 depuis toujours je coupe en cette rentrée. Dommage, c'était bien @ThomasSotto. Bonjour @Bruce_Toussaint ! — Christophe Rivenq (@CRivenq) August 30, 2017

Évolution de l homme : à droite la perfection au masculin ♡♡♡♡#brucetoussaint #objetdemonaffaction https://t.co/CRdQqHtj8Z — BARBARA STRESSANTE (@Vivianededxf) August 20, 2017