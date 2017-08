Bruno Roger-Petit porte-parole de l'Elysée: Une confusion des genres?

Bruno Roger-Petit — IBO/SIPA

C’est le grand chassé-croisé de la rentrée médiatico-politique. Aurélie Filippetti, Gaspard Gantzer, Axelle Maire (la liste est encore longue) se recyclent comme chroniqueurs dans les médias. En parallèle, le journaliste Bruno Roger-Petit, dit BRP, est nommé porte-parole de l’Elysée par Emmanuel Macron ce mardi. Âgé de 54 ans, il « aura pour mission de relayer la parole publique de l’Elysée et utilisera pour ce faire tous les moyens à sa disposition, notamment le compte Twitter de la Présidence », indique l’Elysée dans un communiqué.

Dans un contexte où la défiance vis-à-vis de la presse et du monde politique n’a jamais été aussi forte, ce genre de reconversion ne risque-t-elle pas d’alimenter le discours antisystème ?

>> A lire aussi : De Fillon à Le Pen, le discours anti-médias et anti-juges gagne du terrain

« Cela se passe à chaque alternance »

« Il y a une hypocrisie française qui consiste à être journaliste le jour et visiteur du soir, la nuit. Bruno Roger-Petit a fait un choix, il prend un risque », confie Françoise Degois, conseillère politique après avoir passé dix ans à France Inter. Pour elle, cette nomination permet à Emmanuel Macron de mettre Christophe Castaner en compétition et à Bruno Roger-Petit de sortir de l’ambiguïté. Il a été critiqué pendant la présidentielle pour ses positions pro-Macron dans Challenges par la rédaction du magazine économique.

« Je préfère un Bruno Roger-Petit qui assume son choix à tout un tas de journalistes qui brandissent leur carte de presse et sont visiteurs du soir des présidents », tacle celle qui n’a pas de mal à expliquer cette reconversion. « Le journaliste éprouve le bonheur d’entrer sur le terrain. Pour ma part, je voulais jouer le match, passer à l’action plutôt que de commenter ».

>> A lire aussi : Un apprenti cinéaste lance une web-série de science-fiction avec les moyens du bord

La porosité entre ces deux univers ne date pas d’aujourd’hui. « En France, nous avons une vieille histoire de perméabilité, de flou, entre les médias et le monde politique », souligne Jean-Marie Charon, sociologue spécialiste des médias. « Pendant la IIIe République, de nombreux hommes politiques de premier plan -Clémenceau, Aristide Briand- étaient aussi des hommes de presse », relève le chercheur. Peu un peu, un glissement s’est opéré vers un modèle plus anglo-saxon qui a tendance à segmenter les sphères, mais la France est restée dans cette optique. Lorsque François Mitterrand a été élu en 1981, de nombreux journalistes passent dans les cabinets ministériels. « Cela se produit à chaque alternance », insiste Jean-Marie Charon.

Des vieilles pratiques

Mais à l’heure de l’après-présidentielle où les candidats dressés contre le système n’ont jamais été aussi nombreux, diffusant, pour certains, un discours anti-médias et anti-élites, cette nomination détonne. L’annonce a d’ailleurs provoqué un déferlement de critiques sur les réseaux sociaux.

Un labrador et Bruno Roger-Petit : Macron a manifestement besoin d'affection… — Thomas Vampouille (@tomvampouille) August 29, 2017

Nomination de Bruno Roger-Petit à l'Elysée : la frontière de la connivence entre journalistes et politiques a définitivement sauté... — Harry Cover (@dirtyharry71) August 29, 2017

Mon mari va nommer Bruno Roger-Petit porte-parole... Mais bon... le choix a été difficile : y a tellement de journalistes lèche-cul. — Brigitte Macaron (@BrigitteMacaron) August 29, 2017

« Le public ne comprend pas ce flou surtout dans une période où on rejette l’élite », reprend Jean-Marie Charon. Les journalistes sont considérés comme des élites justement à cause de ce type de comportement : ils semblent interchangeables. « Par rapport au sens de l’histoire, nommer un journaliste, c’est un contresens. Mais ce n’est pas la seule explication à la défiance vis-à-vis des médias », tempère le sociologue. « Le public est dans une optique anglo-saxonne qui privilégie l’objectivité et là, on revient à une presse d’opinion. » Des vieux modèles un peu dépassés perdurent chez les élites alors que le public attend autre chose.