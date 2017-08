VIDEO. Julie Gayet «très émue» quand François Hollande a annoncé qu’il ne se représentait pas

Julie Gayet sur France 5, le 28 août 2017. — France 5

Elle raconte avoir été « très émue ». Le 1er décembre dernier, François Hollande annonçait qu’il ne serait pas candidat à sa propre succession à la présidence de la République. L’actrice Julie Gayet, avec qui il vit une relation très discrète depuis cinq ans, s’est confiée sur ce moment lors d’une interview, lundi sur France 5.



« J’ai l’impression qu’on se souvient où on était à ce moment-là, tous, et moi en tout cas j’ai été très émue, il m’a beaucoup fait pleurer, ce moment », explique l’actrice sur le plateau de C à Vous. Mais elle n’en dira pas plus. Quand le journaliste Patrick Cohen lui demande si elle a pesé d’une façon ou d’une autre sur la décision de l’ancien chef de l’Etat, Julie Gayet répond dans un sourire : « Ah non, vous ne le saurez jamais, jamais ».

« Il y a des choses beaucoup plus graves »

Sur sa relation avec l’ex-président, révélée début 2014 par Closer, l’actrice reste discrète, expliquant seulement qu’elle a voulu « gérer » cette situation (la révélation) « de la manière la plus discrète, la plus droite et la plus simple », et « qu’il y a des choses beaucoup plus graves ».

Sur le « retour » de François Hollande dans les médias amorcé récemment, elle botte en touche : « Je pense que quand il voudra parler, s’il doit intervenir, il interviendra et vous l’entendrez vraiment ». c’est normal « qu’il soit touché ou qu’il soit concerné par la France », « il donnait un conseil ou une conviction ». Se refusant à « commenter à la place » de François Hollande, elle glisse : « Mais vous pouvez l’inviter. »



