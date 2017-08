Anne Sinclair devient chroniqueuse au «JDD»

Anne Sinclair à Paris 11/07/2017.Credit:Erez Lichtfeld/SIPA. — SIPA

La journaliste a toujours aimé les nouveaux défis. En voilà un nouveau pour la rentrée. Anne Sinclair, fondatrice du Huffington Post français, tiendra une chronique hebdomadaire dans le Journal du Dimanche à partir du 3 septembre, a annoncé le journal.

«Dans ce bloc-notes hebdomadaire, elle livrera une vision subjective de l'actualité en s'inspirant de ses rencontres, de ses lectures, de ses émotions et parfois de ses indignations», indique le JDD.

Elle avait déjà collaboré au JDD

«Je me réjouis de cette collaboration. L'écriture est un bonheur et le JDD offre cette combinaison idéale entre l'expression à chaud que permet un média d'actualités et le recul nécessaire de l'hebdo», a dit la journaliste de télévision et de radio, citée dans le JDD.

Anne Sinclair, 69 ans, a quitté en janvier la direction éditoriale du HuffPost France mais fait toujours partie de l'équipe du site d'information qu'elle a lancé en 2012. Elle avait déjà collaboré au JDD en 2008 pour couvrir l'élection américaine.

Connue pour l'émission politique «7 sur 7» sur TF1, qu'elle a présentée pendant plus de treize ans, Anne Sinclair a également été intervieweuse pour Europe 1, radio qui appartient au groupe Lagardère comme le JDD. Un rapprochement des deux rédactions est en cours.