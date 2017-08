«Elle» bat son record de ventes avec son numéro consacré à Brigitte Macron

Brigitte Macron, le 25/08/2017. AFP PHOTO / Bertrand GUAY — AFP

La passion des Français pour Brigitte Macron s'est encore exprimée! Le numéro du magazine Elle du vendredi 18 août comportant sa première interview exclusive s'est arraché à plus de 530.000 exemplaires (dont 250.000 en kiosques et 100.000 en numérique), révèle le JDD.

Et ces chiffres pourraient encore grossir car le magazine sera encore en vente jusqu'à lundi. Quoi qu'il en soit ce numéro représente déjà un record de ventes du magazine sur les dix dernières années. Et l'interview de la Première dame a aussi eu des répercussions dans les médias étrangers, notamment en Allemagne et aux Etats-Unis.

Une interview riche en contenu

Les neuf pages d’interview mêlent à la fois confidences sur son histoire d'amour avec Emmanuel Macron et informations sur son rôle de Première dame ainsi que sur ses engagements pour l'éducation. Un mode de communication qui a visiblement plu.