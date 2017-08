Gaspard Gantzer, l'ex-conseiller de Hollande, rejoindrait l'équipe de Marc-Olivier Fogiel sur RTL

RECYCLAGE Il rejoint la bande de Marc-Olivier Fogiel dans « On refait le monde »…

Gaspard Gantzer, le nouveau chef de communication de François Hollande le 24 avril 2014 à Paris. — WITT/SIPA

L’ancien conseiller de François Hollande se met à la radio. Selon des informations du Parisien et de Puremédias, Gaspard Gantzer rejoint la bande de Marc-Olivier Fogiel sur l’émission On refait le monde sur RTL en tant que polémiste. Dans le programme quotidien diffusé tous les soirs à partir de 19h15, Gaspard Gantzer échangera avec Ivan Rioufol, Hélène Pilichowski, Jean-Claude Dassier et Rokhaya Diallo.

Gaspard Gantzer avait été investi au printemps dernier candidat pour les législatives dans la deuxième circonscription d’Ille-et-Vilaine avant de renoncer. Il avait fait valoir que ses « attaches sont à Paris ». Il est désormais à la tête de l’agence de communication 2017.