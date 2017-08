France 2: Anne-Sophie Lapix n'a «jamais demandé» le poste de David Pujadas

Anne-Sophie Lapix sur le plateau de Vivement Dimanche — PJB/SIPA

Le 4 septembre prochain, Anne-Sophie Lapix, qui présentait C à vous sur France 5, succédera à David Pujadas au JT de 20 heures de France 2. A quelques jours de son arrivée sur la chaîne publique, elle a répondu ce jeudi aux questions de TV Mag et démenti certaines rumeurs qui ont circulé à l’annonce de sa nomination.

« C’est une grosse pression »

« Je suis parfois en colère quand j’entends ou lis des mensonges », explique-t-elle. « Les gens ont le droit de penser que je suis nulle et de regretter David Pujadas. J’avais une estime sans borne pour lui. C’est une grosse pression. Mais je ne peux pas m’arrêter devant cet obstacle sous prétexte que David était tellement bon et qu’il vaut mieux que je reste chez moi », juge-t-elle avant d’insister sur le fait qu’elle n’a jamais « demandé son poste », seulement saisi une opportunité. « David sait que je n’ai rien à voir avec son exclusion du 20 heures », insiste-t-elle avant de louer son « élégance incroyable » vis-à-vis d’elle à la télé et hors caméra. Elle dément également les rumeurs des journaux people selon lesquelles Léa Salamé était catastrophée par son arrivée.

Au sujet du futur, Anne-Sophie Lapix a du mal à se projeter à plus de six mois. « Moi, je reste en poste cinq ans en moyenne. Peut-être ferai-je plus ou moins, six mois si c’est une catastrophe ». Rendez-vous en septembre.