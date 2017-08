Donald Trump comparé à Hitler par un magazine allemand

Le point Godwin n’est jamais très loin. Dans son édition du 24 août, le magazine Stern critique avec violence Donald Trump en le comparant à Adolf Hitler. Sur la couverture, le président américain, enveloppé du drapeau américain, fait le salut nazi, avec en titre : « Sein Kampf » (son combat), en référence au célèbre livre écrit par Hitler.

« Néo-nazis, Ku-Klux-Klan, racisme : comment Donald Trump attise la haine aux Etats-Unis », est-il encore écrit en manchette du journal qui consacre sa une aux événements de Charlottesville.

Pour rappel, samedi dernier, une femme de 32 ans est morte quand une voiture a foncé sur la foule de contre-manifestants venus dénoncer dans cette petite ville de Virginie la présence de groupuscules identitaires et néo-nazis, dont des membres du Ku Klux Klan (KKK). Le président américain a condamné la haine mais s’est contenté de renvoyer les deux camps dos à dos, pointant une « violence venant de diverses parties ».

Le choix éditorial de Stern est très fort car, comme le rappelle le Huffington Post, la loi allemande est très stricte depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. En effet, le salut hitlérien est interdit dans le pays et est passible d’une lourde amende.

Stern n’est pas le seul journal à s’attaquer aux positions de Donald Trump après le drame de Charlottesville. L’hebdomadaire Der Spiegel a représenté le président américain vêtu d’un costume du Ku Klux Klan accompagné du titre « Le vrai visage de Donald Trump » dans son édition du 18 août.

The true face of Donald Trump. New @DerSPIEGEL cover pic.twitter.com/4qHYdJ9hPq