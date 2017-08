VIDEO. Canular? Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et Guillaume Meurice annoncent arrêter «Si tu écoutes, j'annule tout»

Charline Vanhoenacker sur France Inter le lundi 16 novembre 2015 — Capture d'écran franceinter.fr

Coup de tonnerre (ou coup de pub ?) sur France Inter. Les humoristes Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et Guillaume Meurice annoncent sur Facebook la fin de l’émission d’actualité décalée (déjà culte) Si tu écoutes, j’annule tout ce mercredi matin. Dans un texte plutôt léger, ils expliquent : « Nous sommes au regret de vous annoncer la fin de Si tu écoutes, j’annule tout, en commun accord avec la direction de l’antenne (avouez que le titre se prête à la circonstance, mais c’est pas fait exprès) ».

« Nous n’avons pas réussi à changer le monde »

Sans entrer dans les détails, ils précisent s’inquiéter du « risque d’essoufflement du concept » et de « faire l’année de trop ». « A tout cela, ajoutons qu’en trois ans, nous n’avons pas réussi à changer le monde… cela nous a convaincus de mettre fin à ce chapitre, et de tout annuler… », poursuivent-ils avant de promettre de fournir de plus amples explications prochainement.

« Nous remercions la directrice de la chaîne, Laurence Bloch, de nous avoir toujours permis d’évoluer dans un cadre garantissant une liberté d’expression totale. Et nous vous remercions, chers auditeurs, de nous avoir été fidèles durant ces trois années de rigolade. Nous espérons vous retrouver bientôt sur d’autres projeeets ! », conclut le trio.

Un canular ?

Quelques minutes plus tard, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et Guillaume Meurice se fendent d’une petite vidéo en forme de sketch pour accompagner leur premier message.

France Inter, joint par L’Express, espère que c’est une blague, alors qu’une journaliste parle d’un simple coup de pub pour annoncer le changement de nom. Alors, canular ? Au vu du ton de leur vidéo, ça en a tout l’air…