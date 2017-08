William Leymergie revient le 11 septembre sur C8

William Leymergie, présentateur de l'émission depuis sa création en 1985. — France Télévisions

William Leymergie revient le 11 septembre prochain sur le petit écran. L’ancien animateur de Télématin sera aux manettes de William à midi tous les jours sur C8 à 12h40, présenté par la chaîne comme « un nouveau magazine de société proche des gens, original et utile dont le seul moteur est la vie en questions », selon Puremedias. Il sera entouré d’une bande de chroniqueurs, comme à sa grande époque sur France 2.

Une bande de chroniqueurs

A ses côtés, Caroline Delage (CNews) présentera un JT entre 12h40 et 13h. Caroline Munoz se chargera de la conso, Sandrine Arcizet des animaux, Caroline Ithurbide de la découverte et du tourisme, Julia Molkhou de la culture et Véronique Mounier de la santé et bien-être, selon Puremedias.

Le départ de l’animateur de 70 ans de la chaîne publique avait fait l’effet d’un tremblement de terre, après celui de David Pujadas.