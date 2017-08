«Vogue US»: Chelsea Manning pose devant l'objectif d'Annie Leibovitz

Dans son numéro de septembre 2017, le «Vogue» américain consacre un article à Chelsea Manning. — Capture d'écran Vogue US - Annie Leibovitz

Chelsea Manning quitte la rubrique justice pour les pages de papier glacé des magazines de mode.

Le Vogue américain publie dans son numéro de septembre un article sur l’ex-militaire de 29 ans qui, pour l’occasion, a été photographiée par la célèbre Annie Leibovitz.

Chelsea Manning changed the course of history. Now she’s focusing on herself. https://t.co/qefKusWoeo — Vogue Magazine (@voguemagazine) August 10, 2017

En 2013, Chelsea Manning, avait été condamnée en cour martiale à 35 ans de prison, soupçonnée d’être à l’origine d’une fuite de documents confidentiels. Barack Obama ayant décidé de commuer sa peine, elle a recouvré la liberté au printemps dernier.

« Je ne vis pas vraiment dans la peur ou je-ne-sais-quoi, a-t-elle confié à Vogue. Je suis heureuse d’être dehors et de pouvoir me déplacer librement. »

« Je crois que c’est à ça que ressemble la liberté »

Chelsea Manning a fait son coming-out trans en prison avant d’entamer une transition de genre. En avril 2014, la justice américaine a validé son nouvel état-civil.

Sur Twitter, elle a partagé l’une des photos publiées par Vogue sur laquelle elle apparaît au bord de l’eau en maillot de bain une pièce. Un cliché qu’elle a accompagné du commentaire : « Je crois que c’est à ça que ressemble la liberté. »

Si Chelsea Manning est célébrée pour la visibilité qu’elle donne à la cause trans, elle demeure contestée par une partie des Américains qui continuent de l’accuser de trahison.

Le numéro de septembre de Vogue, le fameux « September Issue », est le plus attendu de l’année car il annonce la Fashion Week de New York et peut compter jusqu’à 900 pages. Cette année, c’est l’actrice Jennifer Lawrence qui en fait la couverture : il en existe quatre différentes pour marquer le 150e anniversaire du magazine.