Pourquoi Mickey déclare-t-il la guerre à Frank Underwood?

Entre Mickey et Frank Underwood, rien ne va plus ! Disney a déclaré officiellement la guerre à Netflix ce mardi, en mettant fin au partenariat unissant les deux groupes et en décidant de désormais privilégier la diffusion de ses programmes en streaming pour mieux s’adapter aux souhaits des consommateurs. Le point sur les origines du conflit et la stratégie de Disney pour affaiblir Underwood ?

Frank Underwood menace Mickey

Cette annonce fait suite à l’annonce de résultats trimestriels décevants pour les studios Disney. La hausse de 12 % du chiffre d’affaires du groupe issu de ses parcs à thème ne compense pas la baisse d’audience et la chute de 23 % des profits tirés de ses chaînes câblées et la diminution de 16 % de son chiffre d’affaires au cinéma. Le groupe a publié un chiffre d’affaires stable à 14,2 milliards de dollars, inférieur aux prévisions des analystes, quand le bénéfice net a reculé de 9 % à 2,4 milliards de dollars. Dans les minutes qui ont suivi l’annonce de ces résultats, le cours de Disney sur le marché s’est effondré de 4 %.

Au lieu de s’abonner au câble ou au satellite, l’Américain préfère s’abonner et regarder des plateformes de streaming vidéo. Les câblo-opérateurs et les bouquets de télévision par satellite ont perdu quelque 1,8 millions d’abonnés en 2016 et quelque 800.000 abonnés au premier trimestre 2017. Et ne parlons de la génération des millenials, qui s’affranchissent du câble et du satellite… Alors que les prix pour l’accès à un bouquet de télévision câblée s’envolent aux Etats-Unis, pour atteindre plus de 100 dollars par mois, les jeunes adultes (18- 34 ans) commencent, en toute logique, à abandonner ce modèle en faveur de leurs quasi-équivalents sur le Web, beaucoup moins chers (selon le cabinet SNL Kagan, la moyenne par abonné et par mois est de 9,17 dollars)

Selon une étude Comscore publiée le 10 avril, 49 millions de foyers américains utilisent désormais au moins un service de streaming vidéo. Parmi ces services, Netflix est le leader, avec 75 % du marché, contre 53 % pour YouTube, 33 % pour Amazon Prime Video et 17 % pour Hulu.

Comme Time Warner, propriétaire de HBO, Bob Iger, le patron de Disney, considère désormais Netflix comme un concurrent et non plus comme un simple distributeur. Les studios passent à l’offensive et veulent maîtriser la distribution de leurs contenus et développer leur propre plateforme de streaming.

Mickey retire ses troupes de Netflix

Première étape dans la stratégie de Mickey dans sa guerre contre Frank Underwood, couper l’approvisionnement en contenus. Disney va mettre fin en 2019 à son accord de distribution de ses productions conclu avec Netflix, les contenus de sa filiale Marvel vont rester sur la plateforme, a précisé Bob Iger.

Un coup dur pour Netflix, qui a vu son cours, après la fermeture du Nasdaq hier soir, plonger de 2,6 % à Wall Street, d’autant plus que l’exemple de Disney peut donner des idées à d’autres studios…

Mickey part à l’assaut du « streaming »

Mickey a aussi décidé de passer à l’assaut du streaming. Disney a déjà acquis une participation de 33 % dans BAMTech, une société spécialisée dans le streaming, détenue avec deux associés de la société Baseball Advanced Media, et the National Hockey League, dans le cadre d’une entente qui comprenait une option pour acquérir une participation majoritaire sur plusieurs années.

La société réalise les diffusions en streaming de plusieurs acteurs de l’audiovisuel, principalement des ligues sportives : MLB, NHL, WWE et HBO. Le groupe Disney a également annoncé qu’il allait débourser 1,6 milliard de dollars pour porter sa participation au sein de l’entreprise technologique Bamtech de 33 % à 75 %. Cette annonce marque une accélération dans le calendrier pour le contrôle de la propriété. Le PDG du groupe Robert Iger a qualifié cette montée en puissance au sein de Bamtech de « stratégie de croissance complètement nouvelle ». « Ce n’est pas seulement un mouvement défensif, c’est un mouvement offensif. Nous voulons profiter des opportunités offertes par la technologie et les nouvelles manières de consommer », a expliqué le PDG de Disney, Robert Iger, lors d’une conférence aux analystes.

Mickey se lance dans le sauvetage d’ESPN

Cette opération lui permettra notamment de sauver sa chaîne sportive ESPN et de proposer en streaming ses programmes à partir de 2018. En mai dernier, le nombre de foyers abonnés à ESPN aux Etats-Unis était descendu à 86,9 millions, selon Nielsen, soit près de 3 millions en moins en l’espace d’un an. Ils étaient 100 millions en 2011… L’accès aux différentes chaînes d’ESPN se fera via une application mobile. Plus de 10.000 événements sportifs seront proposés.

Le tarif n’a pas été annoncé. « Nous voulons pratiquer une tarification raisonnable. Nous n’avons pas encore discuté avec nos partenaires distributeurs. Nous allons entamer de nouvelles négociations. Étant donné la force de notre marque et de notre service, les opérateurs se doivent de proposer ESPN », a assuré Bob Igert.

Mickey déploie son arsenal

Disney va lancer en 2019 un service similaire pour ses programmes de divertissement auquel pourront s’abonner directement les consommateurs. Ceux qui ne trouveront plus les productions de studio de Burbank (California) sur Netflix devront souscrire à ce nouveau service.

La décision de Disney de privilégier le streaming par rapport à la diffusion classique par câble ou satellite montre que ce moyen de diffuser les programmes est désormais considéré comme l’avenir par les grandes sociétés de médias américaines. La guerre ne fait que commencer. Comment Frank Underwood va-t-il répliquer ?