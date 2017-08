Marlène Schiappa s'exprime sur le «bashing» des médias

La secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa — VILLARD/SIPA

Dans une interview accordée au JDD, Marlène Schiappa s’est dit être victime de bashing de la part de certains médias. « On me reproche d’être qui je suis et où je suis », confie notamment la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes.

« Je fais attention à tout ce que je dis »

Depuis son entrée au gouvernement, Marlène Schiappa fait couler beaucoup d’encre. Et pourtant, la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes explique peser ses mots. « Je fais attention à tout ce que je dis car chaque quart de phrase ou demi-phrase que je prononce est susceptible d’être sortie de son contexte », confie-t-elle au JDD. Elle révèle également être très attentive à ce qui se dit sur elle, en particulier dans les médias.

Chaque matin, elle explique faire un tri entre les articles de fond et les articles sur son physique. « La pile "description physique" est toujours plus grande. J’ai eu au moins 50 articles sur mes cheveux longs pas attachés, sur mes boucles d’oreilles, sur mes ongles peints en rouge », explique-t-elle, précisant que cela concerne même « des presses très sérieuses. »

Marlène Schiappa pointe également du doigt le sexisme de certains articles. « Je suis une femme, jeune, élevée dans un quartier populaire, je n’ai pas fait de grandes écoles, je n’ai qu’un parcours universitaire », analyse-t-elle. « En France, les commentateurs adorent mettre les gens dans des cases et refusent qu’ils en sortent. Parfois, je lis dans la presse : "On dirait qu’elle sort d’une téléréalité". Pourquoi ? Parce que je suis jeune, un peu typée et que j’ai des cheveux longs ? ».