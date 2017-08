La plateforme Netflix serait endettée à hauteur de 20 milliards de dollars

Illustration Netflix — SIPANY/SIPA

On pourrait avoir du mal à y croire, tant la plateforme de vidéo en ligne semble plus florissante que jamais. Alors que Netflix a annoncé mi-juillet totaliser plus de 103 millions d’abonnés dans 200 pays à travers le monde (dont 1,5 million en France), le Los Angeles Times dévoile que l’entreprise américaine accumule près de 20 milliards de dollars de dette.

Des projets originaux mais coûteux

Du haut de ses vingt ans, Netflix semble pourtant plus vigoureuse que jamais. Cette année, la plateforme a proposé une cinquantaine de shows originaux en un an, accumulé 91 nominations aux Emmy Awards et se classe désormais en deuxième position après la chaîne payante HBO. Mais malgré cela, l’entreprise américaine serait dans le rouge. Entre autres parce que l’une de ses qualités, c’est-à-dire proposer du contenu exclusif et original, a un prix. Une dette de plus de 20 milliards de dollars, dévoile le Los Angeles Times, avec environ 15 milliards en obligations et 5 milliards en dette à long terme, rapporte Puremédias.

Des droits de licence à débourser

L’explication ? Notamment le fait que malgré sa licence « Netflix Originals », la majorité des programmes que propose la plateforme appartient à d’autres studios (Orange Is The New Black à Lionsgate par exemple), et par conséquent, des droits de licence à débourser. Toutefois, malgré sa somme astronomique (20,4 milliards de dollars pour être précis), cette dette n’inquiète ni Netflix, qui espère gagner 4,4 millions de fidèles au 3e trimestre, ni les investisseurs, visiblement rassurés par les résultats et la croissance actuelle de la plateforme.