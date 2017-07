«Biba» ou Booba, «Elle» ou PNL… Qui est le plus sexiste, les magazines féminins ou les rappeurs?

Image tirée du clip de Tchoin, de Kaaris — Cédrick Cayla

Damso, actuel plus gros vendeur de disques en France, a finalement très peu eu à s’expliquer sur certains de ses textes, violents et misogynes. A tort ou à raison, le sexisme des textes de rap est de plus en plus accepté, ou perçu comme partie intégrante d’œuvres de fiction, ou la manifestation d’un langage propre à la culture hip-hop, volontairement outrancier.

Dans le même temps, le sexisme de certains articles ou éditos de magazines féminins est régulièrement dénoncé par des lectrices qui se désolent que des journaux censément conçus par et pour des femmes véhiculent les pires clichés de genre.

Nous avons recueilli des propos sexistes plus ou moins récents.

Cosmo ou Damso ? Stylist ou Kaaris ? Modes & Travaux ou Seth Gueko ?

A vous de deviner qui est l’auteur(e) de ces pensées misogynes que nous avons pris soin de traduire en langage neutre.

Précisions

Quand les remarques sexistes sont le fait des rappeurs, les phrases originales sont contenues dans les vidéos cliquables.

Voici le détail des dérapages que l’on doit aux magazines féminins.

Question 1. Biba

Le sexisme ordinaire et révoltant dans toute sa gloire. Attention femmes, selon Biba, vous êtes faibles et vaguement débiles. Sympa, merci. — Lyssandre (@LysButler) July 7, 2017

Question 2. Elle

le 20 juillet 2012, Elle affirmait, en Une, que « la pipe est le ciment du couple. »

Question 4. Grazia

Le 30 mai 2017, Grazia comparait Birgitte Macron à une « cagole ».

Question 5. Marie-Claire

Le 27 novembre 2016, Marie-Claire a diffusé un article sur« la femme parfaite selon les hommes. » Avec beaucoup BEAUCOUP de clichés sexistes.

Question 6. Cosmo

Dans un article sur « Les 26 phrases réservées aux filles », Cosmpolitan France a dressé un portrait peu flatteur des « filles ».

Question 8. Glamour

Dans son édito du numéro de mars 2017, intitulé « On peut être blonde et féministe », Glamour fait preuve d’un vertigineux antiféminisme.

Question 11. Madame Figaro

Le 1er décembre 2016, Madame Figaro a publié un article, plusieurs fois remanié, sur Tina Kunakey, la nouvelle compagne de Vincent Cassel sans la nommer et en l’objectivant.