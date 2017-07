Maïtena Biraben remplace Roselyne Bachelot sur RMC à la rentrée

Maïtena Biraben prendra le micro sur RMC à la rentrée. — Yann Bohac/SIPA

Après un bref passage à l’antenne de RTL, Maïtena Biraben fera sa rentrée sur RMC à compter du 28 août, selon nos confrères du Parisien.

Une case occupée par Roselyne Bachelot

L’animatrice, qui est aux commandes tout l’été d’Ecran Total sur la chaîne de télévision généraliste nationale publique RTS, devrait récupérer la case quotidienne de 15 h-16 h, jusqu’ici occupée par Roselyne Bachelot. L’ex-ministre rejoint quant à elle LCI où elle animera un grand talk d’actu au sein de la tranche 10h-12h au côté de Julien Arnaud.

C était bien..... Demain , j aurai du travail et ce sera très bien . Vraiment très bien ! 💫 pic.twitter.com/ldNjtYrtAP — maitena biraben (@MaitenaBiraben) July 20, 2017

« Demain, j’aurai du travail et ce sera très bien. Vraiment très bien ! », a tweeté ce jeudi Maïtena Biraben, qui vient de fêter ses 50 ans.

Elle avait été licenciée pour faute grave par Canal + en juin 2016, après une seule année passée à la tête du Grand Journal. L’animatrice a saisi les prud’hommes, l’audience est prévue le 1er mars 2018.

« Je vais aller en justice pour pouvoir dire ce qu’il s’est passé. Bolloré n’est pas loyal. Il a une parole, il la donne et il la reprend, avait déclaré l’animatrice en juin dernier à Darius Rochebin sur le plateau de l’émission de la RTS Pardonnez-moi. Ça ne se fait pas. Il n’a pas menti : il signe des papiers, il prend des engagements et finalement il ne les tient pas. Ce n’est pas loyal et c’est illégal par ailleurs. Je vais demander l’application du contrat. Les prud’hommes, ce n’est pas que de l’argent, c’est aussi pouvoir dire sa vérité et ça compte. »