Emmanuel Macron qui envoie balader Laurence Haïm, l'Elysée dément

Laurence Haïm à l'Elysée — STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Un petit tour, et puis s’en va. L’ancienne journaliste de Canal + Laurence Haïm, qui avait décidé en janvier dernier de rejoindre l’équipe de campagne d’Emmanuel Macron et de se retirer des rédactions, a finalement annoncé, le 12 juillet, qu’elle quittait ses fonctions en tant que porte-parole de La République en Marche. Selon Le Canard enchaîné paru ce mercredi, le président et sa porte-parole ne se sont pas quittés en très bons termes. Une info démentie par l'Elysée.

« Non mais je rêve ! Et puis quoi encore »

L’ex-porte-parole d’En Marche ! aurait demandé à l’Elysée d’obtenir un poste d’ambassadrice pour services rendus. « Non mais je rêve ! Et puis quoi encore ? » aurait rétorqué le chef de l’Etat. L'Elysée dément l'information du Canard Enchaîné : « Le président n'a pas l'habitude de s'exprimer ainsi, encore moins, lorsqu'il s'agit de Laurence Haïm qui nous a rejoints pendant la campagne.»

Laurence Haïm va finalement retourner travailler outre-Atlantique aux côtés de David Axelrod, ancien conseiller de Barack Obama, et directeur de l’institut d’études politiques de Chicago.

Au revoir @enmarchefr .Un grand merci à Mathieu le réceptionniste pour son immense gentillesse et acceuil pendant ces 6 mois. pic.twitter.com/dJFvATRkTj — LAURENCE HAIM (@lauhaim) July 18, 2017

En guise d’« au revoir » à La République en Marche, l’ancienne correspondante d’iTélé à Washington a posté un tweet ce mardi où elle ne remercie qu’une seule personne, le réceptionniste. « Il y a des instants de cruauté dans le monde politique que je garderai pour moi », avait-elle confié au JDD ce dimanche. Bonne ambi.