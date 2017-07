Quand Brigitte Macron suscite des Unes de presse enflammées

Brigitte Macron, aux Invalides, le 13 juillet 2017. Credit:Blondet-POOL/SIPA — SIPA

Depuis l’élection de son mari, Brigitte Macron fascine les médias et le grand public. Si bien que les magazines tant people, féminins que d’actualité exploitent le créneau à fond… et pousse le bouchon un peu loin.

VIDEO. Mais pourquoi donc Brigitte Macron passionne-t-elle autant les Français? https://t.co/jULuSY5AFd pic.twitter.com/2C0fFZWcZB — 20 Minutes (@20Minutes) May 12, 2017

Cette semaine, cela ressemble à un vrai feu d’artifice dans ce domaine. La preuve avec la Une du magazine féminin Grazia qui déclare son amour à la Première dame, avec une Une intitulée « Passion Brigitte » et promet de nous dévoiler ses amies les plus fidèles, les causes qui lui tiennent à cœur en décortiquant ses tenues.

Toute la presse s’y met

Encore plus surprenante aussi cette semaine, la Une de Marianne qui titre « Brigitte, un fantasme français », en égrenant la fascination de nos contemporains pour Brigitte Macron, Bardot, Lahaie, Fossey… Et peu importe si elles ne s’illustrent pas dans le même registre.

C'est parti pour le nouveau numéro de Marianne ! Déjà en ligne et en kiosques vendredi >> https://t.co/hhpgaKYhX4 pic.twitter.com/ny7hmn8SuK — Marianne (@MarianneleMag) July 13, 2017

La presse senior fait aussi ses choux gras avec la Première dame, comme Viva plus qui titre « Brigitte Macron, la 2 eme jeunesse ».

A ce rythme-là, on se demande si les magazines ne vont pas exploiter le « filon Brigitte » trop rapidement. Alors que la Première dame fera encore parler d’elle au moins pendant cinq ans…