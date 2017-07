Marlène Schiappa qualifiée de «reine des salopes»: Atlantico s'excuse

La secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa — STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

« Lettre d’excuses à l’attention de Mme Marlène Schiappa », titre Benoît Rayski, l’historien à l’origine de la « phrase de trop » dans un texte publié sur Atlantico lundi. Dans cet article « "Les filles bien n’avalent pas" ! C’est le titre d’un des livres de Marlène Schiappa… », il était revenu sur les supputations de L’Express selon lesquelles, la jeune femme de 34 ans n’aurait pas seulement écrit Osez l’amour des rondes (La Musardine), mais se serait également essayée à la littérature pornographique sous le pseudonyme Marie Minelli. En guise de surtitre, il avait glissé un « reine des salopes », qui n’est pas passé inaperçu sur le Web.

« C’était du second degré »

Après la polémique provoqué par la formule jugée sexiste et insultante, Benoît Rayski fait son mea culpa. « Je me suis autorisé une expression "la reine des salopes" que je regrette. Vous aurez compris que cette expression, certes fâcheuse, ne pouvait concerner que Marie Minelli. C’était également, vous l’aurez compris, du second degré », se justifie-t-il dans un nouvel article. Et de conclure : « Quand à vous (sic), Marlène Schiappa, vous ne pouvez ignorer que je ne vous apprécie guère comme ministre. Mais en tant que femme, je vous dois le respect. Et c’est au nom de ce respect que je vous prie très sincèrement de bien vouloir accepter mes excuses ». Ce n’est pas gagné gagné…