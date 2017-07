Europe 1: Anne Roumanoff virée faute d'audience? Elle répond!

Anne Roumanoff sur Europe 1 le 3 mai 2014 — Europe 1

En plein mercato du feu de dieu, Europe 1 annonçait mardi le remplacement d’Anne Roumanoff par Matthieu Noël pour sa case quotidienne du midi. La raison ? Des audiences pas forcément à son goût. Une bonne raison donc. Sauf que l’humoriste n’est pas d’accord. Elle a ainsi partagé sur sa page Facebook un récapitulatif des audiences des matinées d’Europe 1 depuis le début de l’année, des chiffres mis en perspective par le twittos spécialiste médias Le Zappeur Fou.

>> A lire aussi : France 2 et Europe 1, reines du mercato audiovisuel cette saison

Une émission le samedi

Si on peut voir une baisse significative des audiences de 5h à midi, dès qu’Anne Roumanoff prend l’antenne, les chiffres remontent avec +10 % le premier quart d’heure et 19 % le second par rapport à 2016. Comme l’écrit la comique dans sa publication, « il est certaines vérités qu’il est bon parfois de rétablir ». Attention tout de même à ne pas trop se fâcher avec la direction, car Anne Roumanoff ne quitte pas la station et devrait avoir une émission le week-end, le samedi. Enfin, pour l’instant.