Europe 1: Anne Roumanoff remplacée par Matthieu Noël

Mais Europe 1 va-t-elle s’arrêter un jour ? Après Thomas Sotto, Nicolas Poincaré, Sonia Mabourk, Natacha Polony, c’est autour d’Anne Roumanoff, non pas de quitter la station, mais de laisser sa case du midi et l’émission Ça pique mais c’est bon. Selon une information du Figaro, l’humoriste sera bien de retour la saison prochaine, sans plus détails pour l’instant, mais laissera sa place à Matthieu Noël à l’heure du déjeuner.

Le trentenaire intervenait déjà sur Europe 1, le vendredi dans La cour des grands d’Alessandra Sublet, et est aussi connu pour sa chronique dans C à vous sur France 5. Il sera donc tous les jours de 12h à 12h30 à l’antenne avec une nouvelle émission, dont le format et le titre sont en cours de réflexion.