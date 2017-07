«Salut les Terriens!»: Pour remplacer Stéphane Guillon, Thierry Ardisson choisit Alex Vizorek

Alex Vizorek devrait rejoindre l'équipe de «Salut les Terriens!» sur C8, à la rentrée de septembre. — Prandoni/BFA/Shuttersto/SIPA

Du service public à C8. Alex Vizorek, co-animateur de Si tu écoutes, j’annule tout sur France Inter avec Charline Vanhoenacker et chroniqueur dans C l’hebdo sur France 5, débarque en septembre dans « Salut les Terriens ! », l’émission bihebdomadaire de Thierry Ardisson sur l’une des chaînes du groupe Canal +. Il y remplacera un autre humoriste, débarqué par C8 : Stéphane Guillon.

« Pour un humoriste de ma génération, cette chronique n’est pas refusable. J’ai beaucoup aimé ce qu’y ont fait Gaspard Proust et Stéphane Guillon. Je vais essayer de mettre ma patte dans ces six minutes sur l’actualité. La matière sera la même, seul le style changera. », a confié l’humoriste belge au Parisien.

>> A lire aussi : Stéphane Guillon viré de «Salut les Terriens!»: «Je l’ai appris grâce à un journaliste»

Interrogé sur les circonstances du départ de son prédécesseur de C8, Alex Vizorek est positif : « moi, je suis une anguille, alors que Stéphane Guillon est plus sec ». Concernant son indépendance de ton, l’humoriste répond sans ambages : « Je serai filou avec Monsieur Bolloré comme avec les autres grands patrons quand l’actualité l’exigera. A France Inter, on a la liberté de se moquer de Mathieu Gallet. Je ferai de même sur C8, même si je vais me faire chambrer par mes collègues de radio. »