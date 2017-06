«Quotidien»: Hugo Clément fait de la pub pour des chemises, sa production n'apprécie pas

Hugo Clément fait un shooting pour une marque de chemises haut de gamme — Capture écran / Twitter

Hugo Clément la joue mannequin d’un jour. Le journaliste vedette de l’émission Quotidien de Yann Barthès sur TMC a posé pour Hast, une marque de chemises haut de gamme situé à Paris, a relevé Arrêt sur images. Sauf que, très vite, mercredi après-midi, les photos ont été supprimées du site. La production de Quotidien n’aurait pas été mise au courant de cette campagne de pub et aurait moyennement apprécié selon le site Web spécialisé dans les médias.

>> A lire aussi : Le journaliste Hugo Clément bousculé pendant le meeting de Valls en plein direct

Hugo Clément « avait gentiment accepté »

Sur son site, Hast dévoilait les « coulisses de cette journée shooting » : « Dans un Paris encore endormi, le journaliste Hugo Clément apparaît à la fois élégant et décontracté, sans pose ni artifice ». Il apparaît, remontant les manches de sa chemise bleue. Et pouf, quelques heures plus tard, plus de traces de lui. Les images ont été recadrées de sorte qu’il est difficile de reconnaître le visage du journaliste de Quotidien, et les textes ont été modifiés.

Soldes d'été : Hugo Clément (Quotidien) égérie d'une marque de chemises https://t.co/zfBywDhtLy pic.twitter.com/LJVOoSL8kc — Arrêt sur Images (@arretsurimages) June 28, 2017

Le cofondateur de Hast explique à Arrêt sur images : Hugo Clément « avait gentiment accepté, mais ensuite sa production lui a dit qu’il ne fallait pas qu’il apparaisse, parce que ça les gênait, relate-t-il. Il avait accepté sans demander à son employeur ». Il n’aurait pas été rémunéré pour la séance photo. De leur côté, ni le journaliste, ni la production n’ont souhaité réagir auprès du site.