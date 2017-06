Audrey Pulvar remplace Nicolas Hulot à la tête de sa fondation

La journaliste Audrey Pulvar a été élue mercredi présidente de la Fondation de Nicolas Hulot, qui a démissionné le 17 mai, après sa nomination au ministère de la Transition écologique et solidaire, a annoncé l'ONG.

« Le conseil d’administration de la Fondation a élu Audrey Pulvar au poste de présidente et validé le changement de nom de la Fondation », indique le communiqué de presse de la fondation.

Je me consacrerai avc conviction et enthousiasme à ces nouveaux défis.Ensemble inventons 1 monde plus juste,plus sobre,plus généreux #climat https://t.co/GvNDaxS7Xm