Mercato: Bruce Toussaint arrive aux manettes de la matinale de franceinfo, à la place de Fabienne Sintes

Après France TV, Bruce Toussaint arrive sur franceinfo à la rentrée 2017. — SIPA

Il sera la nouvelle voix du matin sur la radio d’informations. Bruce Toussaint va prendre les commandes de la matinale de franceinfo, pour remplacer Fabienne Sintes, qui part sur France Inter présenter la tranche 18-20h.

Le journaliste, qui anime actuellement sur France 5, l’émission d’actualité C dans l’Air en fin de semaine, plus une émission hebdomadaire, C polémique, « prend les commandes du 7h/9h de franceinfo dès la rentrée prochaine, le lundi 28 août », a indiqué franceinfo dans un communiqué. "Professionnel de l’info en continu à la radio et à la télé, il sera aux côtés de Jean-Michel Aphatie pour l’interview politique de 08h30", précise la station du groupe Radio France.

L’homme de télévision et de radio (il avait notamment travaillé à Canal +, Europe 1 et iTélé) continuera parallèlement à présenter les vendredi et samedi C dans l’air, précise franceinfo, mais il va arrêter en revanche C polémique.