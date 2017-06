Serena Williams pose enceinte pour «Vanity Fair»

Vanity Fair a dévoilé sa une ce mardi sur Twitter. Serena Williams a accepté de poser nue (et enceinte) pour le prochain numéro du magazine américain. La célèbre photographe Annie Leibovitz a photographié la joueuse qui apparaît de profil, le ventre très arrondi. La naissance de son premier enfant est attendue pour le mois d’août.

V.F. cover star @SerenaWilliams—world’s best athlete (plus, mom and wife-to-be)—still has her eyes on the prize https://t.co/kvYTrrcPdW pic.twitter.com/zTq6ZGYb4k