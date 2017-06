VIDEO. David Pujadas danse la samba pendant la Fête de la musique

David Pujadas sur la vidéo relayée sur Twitter — Capture / Twitter

David Pujadas s’est bien lâché pendant la Fête de la musique, ce jeudi. Albert Marie, journaliste pour So Foot, est tombé sur l’ancien présentateur vedette du 20 Heures de France 2, tout juste évincé, près des Invalides à Paris en train de danser sur de la samba. La scène surréaliste (et plutôt rigolote) a été retweetée plus de 4.000 fois.

Hier soir je me promenais tranquille à la fête de la musique, et là je suis tombé sur David Pujadas en train de faire ÇA : pic.twitter.com/SMAJvdg769 — Albert Marie (@albertmarie_10) June 22, 2017

Sur le dancefloor, David Pujadas donne tout ce qu’il a. Est-on sûr qu’il s’agit du journaliste ? Albert Marie, qui a été interrogé par L’Express, n’a aucun doute. « Je suis sûr que c’est lui, assure-t-il. Je ne m’attendais pas à ce que cette vidéo connaisse un tel succès. Je crois que depuis son renvoi, David Pujadas connaît une popularité assez folle ! »

Christine Kelly, membre du CSA, a elle aussi confirmé l’identité du danseur de samba.

Complètement lui. — Christine KELLY (@christine_kelly) June 23, 2017

L’annonce de l’éviction de celui qui officie à la Grand-messe de l’info depuis 2001 a fait l’effet d’une bombe au mois de mai.