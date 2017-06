Mercato TV: Roselyne Bachelot va rejoindre LCI à la rentrée

L'ex ministre Roselyne Bachelot devrait quitter RMC — IBO/SIPA

Roselyne Bachelot va rejoindre LCI à la rentrée. Avec le journaliste Julien Arnaud, qui travaille depuis 1997 sur LCI, où il anime le Grand soir et coprésente les soirées électorales tout en assurant la place de « joker » de Gilles Bouleau pour le 20 Heures de TF1, Roselyne Bachelot présentera « un grand talk d’actu au sein de la tranche 10h-12h du lundi au vendredi », a précisé la chaîne d’info, dans un communiqué publié vendredi.

« Sa liberté de ton » va renforcer LCI

« Sa personnalité et sa liberté de ton vont renforcer LCI dans sa position de chaîne du débat d’idées », fait valoir Thierry Thuillier, directeur général de la chaîne d’info du groupe TF1. Bénédicte Le Chatelier, qui animait jusqu’ici cette case horaire sur la chaîne d’info en continu, deviendra quant à elle « le visage du week-end » de LCI (avec les tranches de 10-12h et 18-20h).

Roselyne Bachelot, ancienne députée du Maine-et-Loire et plusieurs fois ministre sous des gouvernements de droite (à l’Ecologie sous la présidence de Jacques Chirac, puis à la Santé et aux Sports et ensuite à la Cohésion Sociale sous Nicolas Sarkozy), a arrêté la politique en 2012 pour se lancer dans une carrière médiatique, d’abord comme chroniqueuse dans une émission sur D8 (devenue C8), puis sur iTélé.

Elle avait participé à AcTualiTy

Elle se lance aussi à la radio en 2014 dans une émission de Cyril Hanouna. Elle participe aux Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur RTL en 2015. Depuis 2016, elle présentait sa propre émission l’après-midi sur RMC, 100 % Bachelot, et elle avait participé à AcTualiTy sur France 2, arrêtée en mars 2017.