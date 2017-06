«20 Minutes» est (encore, pour toujours?) le média en ligne le plus consulté

Homepage de — 20 Minutes

Ce n’est pas notre genre de fanfaronner mais puisque l’info est notre spécialité, en voilà une, toute fraîche. Le Reuters Institute Digital News Report 2017 vient d’être dévoilé et 20 Minutes est le média en ligne le plus consulté. 18 % des personnes interrogées pour les besoins de l’étude déclarent s’informer via 20 Minutes, ce qui place votre média préféré en tête devant Le Monde (16 %) et Le Figaro (15 %).

Merci pour tout !

Du côté du classement global (tous médias - télé, radio et presse - confondus), BFMTV est la marque d’info la plus consommée, par 45 % des personnes interrogés. Dans ce classement, 20 Minutes se place en huitième position avec 16 %, une excellente place dans la mesure où nous ne sommes pas (encore ?) une télé, ni une radio.

Pour mémoire, 20 Minutes réunit 22,5 millions de lecteurs chaque mois selon la dernière étude ACPM ONE Global, une audience qui nous place dans le trio de tête des marques d’information les plus puissantes avec Le Monde et Le Figaro.

