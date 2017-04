Médias

MEDIAS Une plateforme d’infos qui se veut « alternative », « indépendante » et « sérieuse »…

Le rappeur Kery James lance «LeBanlieusard.fr» - ALIX WILLIAM/SIPA

C.W.

Informer, différemment. Le rappeur Kery James vient de lancer son média en ligne baptisé « LeBanlieusard.fr ». Un site d’info qui se veut « alternatif », « sérieux » et « indépendant ».

>> A lire aussi: «BoxSons»: Pascale Clark, l’ex de France Inter lance un «pure player sonore» indépendant

« L’information par nous, pour tous »

Présenté dans une version provisoire, LeBanlieusard.fr se présente comme « un média alternatif, indépendant et sérieux dans lequel l’information est traitée avec un point de vue différent de celui qui nous est imposé par les médias mainstream, prisonniers d’une pensée unique dont ils se font l’écho ou les porte-parole ». La devise de cette nouvelle plateforme dont Kery James est le rédacteur en chef ? « L’information par nous, pour tous », avec pour « volonté de parler au plus grand nombre, d’informer sans diviser et sans céder à la quête aveuglante du sensationnel ».

Lancé tout récemment, le site présente pour le moment des sujets sur les violences policières, un reportage autour du clip de Kery James La rue ça fait mal, mais aussi des vidéos d’interviews politiques intitulées « Les candidats face à la banlieue » et présentées par Nadiya Lazzouni auxquelles se sont prêtées Philippe Poutou et Benoît Hamon.

Mots-clés :