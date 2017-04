F.R.

Encore un sale coup de la perfide Albion. Jay Rayner, critique gastronomique britannique, a sévèrement assaisonné Le Cinq de Christian Le Squer, triplement étoilé au Michelin 2016 et gratifié d’un 19/20 dans le dernier Gault & Millau. Dans les colonnes du Guardian, il écrit que son passage dans le restaurant de l’hôtel George-V a été sa « pire expérience » en dix-huit années d’exercice.

Le gratiné d’oignons est « noir comme un cauchemar et collant comme le sol d’une boom d’ados », décrit l’Anglais, tandis que la femme qui l’accompagne compare la dégustation d’un amuse-bouche au gingembre au fait de « manger un préservatif abandonné dans un coin poussiéreux chez le marchand de légumes ». Un plat que le critique présente lui-même comme « un implant mammaire de la taille d’une Barbie ».

Jay Rayner s’est aussi demandé si « des peaux mortes d’une victime de brûlures » (en réalité des lamelles de peau de lait) n’étaient pas tombées dans son dessert chocolaté… Son verdict est donc sans appel : le déjeuner ne valait pas les 600 euros dépensés sur place. « Si je m’y emploie vraiment, peut être qu’un jour je pourrais oublier [les mauvais souvenirs] » laissés par cette expérience, cingle le gastronome.

Evidemment, cette chronique n’est pas passée inaperçue de ce côté de la Manche. « Je commence à recevoir des mails de Parisiens m’enjoignant à aller manger des fish and chips », a écrit Jay Rayner sur Twitter. Il a par ailleurs enfoncé le clou en publiant, sur son blog, les photos qu’il a lui-même pris des plats « à la manière d’un expert sur une scène de crime ».

My picture of the onion dish at Le Cinq. Read about the restaurants version against mine here: https://t.co/luNFgBzBRO pic.twitter.com/644JZc0jdE