POLEMIQUE Invitée à débattre avec Emmanuel Macron, Barbara Lefebvre, présentée comme une prof d’histoire, avait démenti soutenir François Fillon…

Barbara Lefebvre pendant «L'émission politique» le jeudi 6 avril avec Emmanuel Macron - capture d'écran / France 2

Tout ça pour ça… Après avoir nié soutenir le candidat LR à la présidentielle au lendemain de la L’Emission politique, Barbara Lefebvre, la prof invitée à débattre avec Emmanuel Macron, annonce finalement ce lundi son soutien à François Fillon. Elle s’explique dans une tribune.

« Je participerai donc à ces réunions en tant que soutien »

« L’ouverture d’esprit que j’ai rencontrée dans les réunions de la société civile avec Fillon, leur intérêt sincère pour la question du handicap, leur vision cohérente du projet à mettre en œuvre m’ont convaincue que François Fillon avait le meilleur programme », souligne-t-elle dans un article publiée parLe Figaro Vox. « Désormais, je participerai donc à ces réunions en tant que soutien et non plus simple membre de la société civile. » Et de conclure : « Merci à M. l’inquisiteur Rissouli et aux Marcheurs déchaînés de m’avoir ouvert un peu plus les yeux. »

Pendant L’Emission politique jeudi soir, Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle d’En Marche !, a débattu avec plusieurs citoyens, dont Barbara Lefebvre, présentée comme professeure d’histoire-géographie en collège. Alors qu’une discussion s’engage sur les propos qu’avait tenus le candidat sur la colonisation, qualifiée en février de « crime contre l’humanité », des internautes interpellent l’émission de France 2 sur Twitter au sujet de l’identité de l’enseignante. « L’Emission politique a oublié "membre du comité national France Solidaire avec Fillon" », écrit l’une d’entre eux, postant une invitation à une réunion publique à Angers pour le lendemain, organisée par « Les familles angevines avec Fillon » et dans laquelle Barbara Lefebvre est présentée comme membre du comité.

Ben alors Barbara Lefebvre

On cite pas son CV?#LEmissionPolitique pic.twitter.com/FlY6c9dgEG — Guillaume Blardone (@gblardone) April 6, 2017

