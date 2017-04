Médias

CARTON «Le Grand Débat» a réuni du monde sur son plateau et derrière les écrans à moins de trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle...

Les onze candidats à l'élection présidentielle dans «Le Grand Débat» sur BFM TV et CNEWS, le 4 avril 2017. - Lionel BONAVENTURE / POOL / AFP

C.B.

Grande réussite pour Le Grand Débat mardi soir sur BFMTV et CNews. Cette confrontation entre les onze candidats à la présidentielle a rassemblé 6,3 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 32 % des personnes derrière leurs écrans de 20 h 40 à 00 h 37.

Enfin une place accordée aux petits candidats

Animée par Ruth Elkrief et Laurence Ferrari, cette soirée a permis aux cinq principaux candidats, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, de débattre avec les « petits candidats » : Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Jacques Cheminade, François Asselineau et Jean Lassalle.

BFMTV a réuni à elle seule 5,5 millions de téléspectateurs, soit 28 % de part d’audience. La chaîne était devant France 3 et Capitaine Marleau, battant le record historique d’audience de la TNT, détenu jusqu’alors par TMC depuis le 24 janvier avec 4,7 millions de téléspectateurs devant France-Suède, le quart de finale du Mondial de handball.

