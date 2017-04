Médias

TELEVISION Disney Media Distribution et Lionsgate ont levé le voile sur l’année à venir…

Affiche du remake de «Dirty Dancing» - Copyright ABC

A Cannes, de notre envoyée spéciale,

A l’occasion du MIPTV à Cannes ce mardi matin, soit deux mois avant les annonces des L.A. Screenings à Los Angeles, Disney Media Distribution et Lionsgate ont levé le voile sur une partie des séries à venir cette année. Marvel’s Inhumans, Cloak and Dagger, The Deep, Dirty Dancing ou encore Candy Crush the game show... 20 Minutes, qui a assisté à la conférence, vous donne un aperçu de ce que réserve 2017.

Deux nouveaux Marvel

Les fans de comics vont être servis. A commencer par la série de huit épisodes Marvel’s Inhumans qui débarquera en septembre prochain sur ABC (le 26 a priori). Coproduit par Marvel Television, Imax et ABC Studios, l’adaptation du comics de Stan Lee tournera autour du personnage de Black Bolt, interprété par Anson Mount. Iwan Rheon de Game of Thrones incarnera quant à lui Maximus le Fou.

Autre adaptation, celle de Cloak and Dagger (La Cape et l’Épée), coproduit par Marvel Television et ABC Signature Studios. La série de dix épisodes sera centrée sur la romance entre Tandy (L’Epée) et Tyrone Johnson (La Cape), respectivement interprétés par les jeunes acteurs Olivia Holt et Aubrey Joseph.

Un nouveau Shonda Rhimes

Autre confirmation de Disney Media Distribution, une nouvelle série signée Shondaland (la société de production de Shonda Rhimes), sans titre pour le moment et provisoirement baptisé The Untitled Paul William Davies Project. Le pitch ? Les débuts de six jeunes avocats, à New York. Le programme devrait être du pur Shonda Rhimes, les fans de Grey’s Anatomy devraient apprécier.

Une série sur les sirènes

Enfin, dernière annonce Disney Media Distribution : The deep, une série fantastique sur l’univers des sirènes. L’histoire commence lorsque Po, une étrange jeune femme (incarnée par Eline Powell) débarque dans la ville côtière de Bristol Cove, légendaire ville de sirènes. Perdue et visiblement déboussolée, Po n’est autre qu’une femme-poisson, qui va réveiller la haine ancestrale des hommes pour les sirènes. Des sirènes beaucoup plus féroces qu’on ne les imagine, tel qu’ont révélé les premières images du pilote.

« Dirty Dancing », le remake

Le 24 mai prochain sera présenté en avant-première le remake télévisé d’ABC du cultissime Dirty Dancing. Colt Prattes prendra la relève du regretté Patrick Swayze dans le rôle de Johnny Castle, et Abigail Breslin (la petite fille de Little Miss Sunshine) celle de Jennifer Grey dans celui de « Bébé ». Un remake d’une durée de trois heures qui, à la vue des premières images présentées, reprendra plan pour plan le film original. Les nombreux fans de Dirty Dancing apprécieront, ou détesteront…

« Candy Crush » passe à la télé

Enfin, dernière confirmation, mais non la moindre : oui, le jeu pour mobile Candy Crush aura bel et bien droit à son adaptation en jeu télé. Il s’agira d’un jeu en direct, mixant épreuves physiques et combinaisons de bonbons traditionnelles sur écrans géants. Vous mourrez de découvrir la version télé de votre jeu de smartphone ? Il faudra patienter jusqu’au 9 juillet prochain, sur la chaîne américaine CBS.

