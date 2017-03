Médias

CRISE Le CSA recevra les syndicats de Canal+ à partir de 15h ce vendredi...

iTélé s'intitule désormais CNews - Compte twitter la matinale WE CNews

L.B.

CNews ne va pas mieux et le CSA a répondu aucri d’alarmes des syndicats. Selon des informations d’Ozap, l’institution les recevra ce vendredi à partir de 15h. Quatre mois après la fin de la grève qui a mis la chaîne à terre avec de nombreux départs, un article des Jours a fait un constat plutôt alarmant de la situation en début de semaine.

Ils seront reçus par deux membres

Retards sur l’actualité, non-remplacement de postes… La direction s’était pourtant engagée plusieurs fois à remplacer les salariés -plus de 70 CDI ont quitté la chaîne à l’issue du mouvement lié à l’annonce de l’arrivée de Jean-Marc Morandini. Un mois après le lancement de sa nouvelle grille et devant des audiences en baisse, les syndicats se sont alarmés dans une lettre adressée au CSA et au ministère du Travail que Les Jours a pu consulter.

« Près de quatre mois après la signature du protocole d’accord de fin de conflit, nous constatons que la direction du groupe Canal + n’a manifestement aucune intention d’en respecter les termes ». Les syndicats doivent se rendre à la tour Mirabeau, au siège du CSA. A leur demande, ils seront reçus par deux membres du Conseil, Nathalie Sonnac et Carole Bienaimé-Besse, indique Europe 1.

