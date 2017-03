Médias

Capture d'écran du reportage diffusé sur France 2 sur la virilité - Capture / France 2

Bien, bien, bien… Quand le 20 heures de France 2 fait ce mercredi un reportage sur les stages de « masculinité », le public s’étonne (surtout sur Twitter). Le pitch : « Des hommes réunis pendant quatre jours autour de la masculinité. Il sont plus de 300 hommes, fervents catholiques, tous traversés par une question existentielle : Qu’est-ce qu’être un homme aujourd’hui ? », lance la journaliste. Les intervenants tentent de donner une définition de l’homme, offrant un éventail de « qualités » quelque peu caricaturales : la virilité, la force, l’affirmation de soi…

« L’homme aime bien mesurer sa force »

Pour les besoins du stage, on voit donc ces (vrais ?) hommes s’entraîner à faire le haka de l’équipe de rugby néo-zélandaise, pousser une voiture… « L’homme aime bien mesurer sa force », poursuit l’un des organisateurs interviewé par France 2. Et, cerise sur le gâteau, le stage aborde les relations hommes-femmes, n’oubliant aucun poncif : la peau de l’homme, plus épaisse, lui permet d’affronter le monde extérieur, la femme plus douce et flexible. La société attendrait de l’homme qu’il ait ce rôle de « guide »…

Sur Twitter, les téléspectateurs ont surtout attaqué les propos sexistes de ces stages et la description très genrée de l’homme, déplorant par la même occasion le manque de recul du reportage.

David Pujadas, au #JT20h : "nous sommes près de 1/2 siècle après la fin du patriarcat". pic.twitter.com/gBW3kCLVee — Caroline De Haas (@carolinedehaas) March 29, 2017

Vous avez tout lu, tout regardé?Ok

Imaginez alors qu'il s'agissait d'un "stage" d'hommes musulmans.

C'est bon, vs imaginez là?#France2 #20h — Nassira El Moaddem (@NassiraELM) March 29, 2017

Le reportage sur le camps de virilité sur #France2 pic.twitter.com/TOUpe1QNrq — Thom (@FanaticTvShows) March 29, 2017

Le reportage au #JT20h de #France2 sur la masculinité perdue sans prise de position sur les aberrations débitées par les sexistes... 😓 — Lunie (@Miss_de_Lune) March 29, 2017

