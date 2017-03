Médias

RADIO Helena Morna ne sera resté que 3 mois à la présentation d'Allô Europe 1...

Le journaliste Thomas Thouroude a notamment présenté «L'Equipe du dimanche» sur Canal+ et Actuality sur France 2. - SIPA

Ça bouge encore du côté d’Europe 1. La radio du groupe Lagardère a annoncé dans un communiqué que le journaliste Thomas Thouroude remplacera Helena Morna à la présentation d’Allô Europe 1 à partir du 3 avril.

Thomas Thouroude arrive sur @Europe1 à partir du 3 avril ➡️️ https://t.co/QjYu7yR490 pic.twitter.com/PLEvDDSICZ — Europe 1 (@Europe1) March 21, 2017

La station de la rue François 1er connaît de grandes difficultés entre 10 heures et midi, notamment depuis la suspension de Jean-Marc Morandini accusé de corruption de mineurs. La radio avait d’abord fait appel à Christophe Hondelatte, déplacé ensuite entre 14h15 et 14 heures en janvier à l’occasion d’un grand chamboulement de la grille des programmes. Helena Morna l’avait remplacé avec Allô Europe 1, une émission sur la santé et le bien être que reprendra Thomas Thouroude.

Helena Morna ne quitte pas Europe 1 pour autant. Elle reste à la présentation de La Table du Dimanche avec Olivier Poels, chaque dimanche à 12h45.

La menace RMC

C’est un énième changement pour Europe 1 qui n’attendra pas la publication des audiences de Médiamétrie pour la période janvier-mars. Ces audiences sont attendues pour mi-avril. La dernière publication en janvier a été mal digérée par les salariés de la radio qui ont voté une motion de défiance à l’encontre de la direction à cause des mauvaises audiences. Europe 1 était sur le point d’être devancé par RMC après avoir perdu plus d’un demi-million d’auditeurs en un an.

Un ancien de Canal +

Allô Europe 1 ne sera pas la première expérience de Thomas Thouroude sur la radio de Lagardère. Il avait déjà présenté Europe 1 Football Club dans la tranche 15 heures 20 heures pendant l’Euro 2016.

C’est sur Canal + que Thomas Thouroude s’est fait connaître. Il a notamment présenté L’Equipe du dimanche de 2010 à 2014. Le journaliste a ensuite animé Le Before du Grand Journal avant de quitter la chaîne en 2016 pour France 2 où il a présenté Actuality, arrêté le 6 mars dernier faute d’audience.

