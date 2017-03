Médias

MEDIAS La jeune femme atteinte de trisomie 21 a réalisé son rêve sur France 2, mardi soir...

Mélanie Ségard a présenté la météo sur France 2, le 14 mars 2017. - FRANCE 2

P.B.

Elle l’a fait. Certes, il va faire moche au nord ce week-end, mais Mélanie Ségard a été le rayon de soleil de France 2, mardi soir. En présentant la météo aux côtés d’Anaïs Baydemir, la jeune femme atteinte de trisomie 21 a réalisé son rêve grâce à une campagne de mobilisation sur Facebook. Elle voulait surtout faire évoluer les mentalités sur le syndrome de Down et en prouver à tous: « Je suis capable dès lors qu’on me donne la possibilité. »

.@ellepeutlefaire et elle l'a fait ! #Mélanie a réalisé son rêve en présentant la météo ce soir, bravo à elle ! 😀 #melaniepeutlefaire pic.twitter.com/e0HefNN4Wp — France 2 (@France2tv) March 14, 2017

Merci.Vous nous avez prouvé que la société est prête à accueillir toutes les différences!#melaniepeutlefaire PhotosCorentinFohlen/Divergence pic.twitter.com/dXKgqiDjAk — Unapei (@Unapei_infos) March 14, 2017

A une immense majorité, les spectateurs ont salué son « courage » et sa « détermination ». Certains ont même eu « les larmes aux yeux »

Comme quoi, avec de la détermination, de l'envie, du courage et de la passion tout est réalisable. Poursuit tes rêves 🍀#melaniepeutlefaire pic.twitter.com/Rjvo3I5rfs — Pierre BRIAND (@pierrebriandoff) March 14, 2017

#melaniepeutlefaire superbe moment Cela changera t il l'insertion des personnes handicapées à l'emploi ? J'en doute — j-ane white (@JJIHANEJ) March 14, 2017

La vie, la vraie... La force des plus fragiles: (r)éveiller ce qu'il y a de meilleur en nous tous.#melaniepeutlefaire https://t.co/Gn3QreJ37v — DELEYSSES Christophe (@CDConseil) March 14, 2017

#melaniepeutlefaire elle etait troop choute😍 Bravo Mélanie tu etais magnifique ce serait bien qu'elle revienne😍❤ — I love you Baba 💍💖 (@BabaFanzouzes) March 14, 2017

#melaniepeutlefaire 💪bravo ! première fois que j'ai les larmes aux yeux devant la météo, et pas à cause du mauvais temps en prévision — Lilly Bellon (@lillybellon13) March 14, 2017

#melaniepeutlefaire je viens de voir la vidéo! Trop contente de voir son bonheur! — 🌈 (@tohangfire) March 14, 2017

Mélanie avait des soutiens chez les stars et les politiques.

.@ellepeutlefaire Bon courage Mélanie, on croit en toi !https://t.co/O4F0uoPUc6 — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) March 14, 2017

Chère Mélanie, je suis sous le vent froid du Québec mais je te souhaite une belle Météo. Félicitations! Gros becs @ellepeutlefaire #E1matin — Garou_officiel (@Garou_officiel) March 14, 2017

Des internautes doutent cependant que l’opération fasse vraiment bouger les choses. Il faudra clairement qu’elle soit suivie d’autres initiatives.

Maintenant qu'on sait que #Melaniepeutlefaire, on peut faire en sorte que l'accès à l'emploi pour les handicapés ne soit plus un "rêve" ? pic.twitter.com/JwV6jrHlK9 — Rachid l'instit (@rachidowsky13) March 14, 2017

#melaniepeutlefaire le mieux aurait été que une présentation comme celle ci soit normal et pas un événement — jea' (@JeannneMptit) March 14, 2017

