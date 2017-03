Médias

DECES Il a tenu les antennes d'Europe 1, Radio France ou TSF Jazz pendant plus d'un demi-siècle...

Pierre Bouteiller, grande figure de la radio, est mort à 82 ans - GUIS/TF1/SIPA

20 Minutes avec AFP

Une grande voix de la radio s’est éteinte dans la nuit de jeudi à vendredi, avec la disparition de Pierre Bouteiller, journaliste et passionné de musique, qui tint l’antenne pendant plus d’un demi-siècle. « Il est parti cette nuit en écoutant du jazz, on lui a mis du Oscar Peterson, il adorait ce pianiste », a confié l’un de ses fils à l’AFP. Il avait 82 ans.

La dernière figure de la radio des années 70-80

Très diminué, Pierre Bouteiller présentait il y a encore deux ans un magazine hebdomadaire sur TSF Jazz. « Je ne sais rien faire d’autre qu’exercer mon métier », écrivait-il dans ses mémoires, intitulées Radioactif (2006). Il aura passé plus d’un demi-siècle derrière les micros, comme journaliste puis comme animateur, consacrant sa vie à la radio - hormis un bref passage à la direction des programmes de TF1 de 1981 à 1982.

Après la disparition de Jacques Chancel en 2014 et de José Artur en 2015, il restait une des dernières figures de la radio des années 70-80, exigeante et divertissante. « C’était l’époque du "système ABC", A pour Artur, B pour Bouteiller, C pour Chancel. Nous étions amis. Je suis le dernier », avait-il confié lors d’un hommage en 2005.

Il avait recruté Laurent Ruquier sur France Inter

Né le 22 décembre 1934 à Angers, Pierre Bouteiller fait des études de psychologie à la Sorbonne, mais sa passion pour le jazz le pousse vers la radio. Il entre à Europe 1 en 1958, puis propose en 1969 une émission à France Inter, Embouteillage. De 1982 à 1989, il anime la mythique émission culturelle Le masque et la plume.

Lors de son passage à la direction des programmes de TF1 en 1981, il se félicitera plus tard d’avoir supprimé l’Eurovision de la grille, « cette émission merdique, tout un lobby de producteurs, attachés de presse, chanteurs, éditeurs, phonographes ». Sympa.

Caustique, impertinent, jamais avare d’un trait d’esprit, il aimait se définir comme un « journaliste subjectif ». Il devient directeur de France Inter en 1989, jusqu’en 1996, et y recrute par exemple Laurent Ruquier. Directeur de France Musiques de 1999 à 2004 (il rajoute alors le « s » à « Musique »), Pierre Bouteiller fut candidat fin 1995 à la présidence de Radio France. Il est battu sur le fil par Michel Boyon, « énarque, giscardien », un homme qui « tout au long de ses cinq années de présidence à Radio France, eut du mal à distinguer un micro d’un grille-pain », écrit-il dans ses mémoires. Sympa-bis.

La musique était toute sa vie

« C’était un homme plein d’humour et de culture, qui imagina des émissions mythiques », a réagi vendredi le PDG de Radio France Mathieu Gallet, pour qui « son esprit et sa générosité ont contribué à façonner l’identité de France Inter et de France Musique ».

Hommage à Pierre Bouteiller qui a marqué l'histoire de la radio, de la télé pendant + de 40 ans. Une grande figure de @radiofrance disparaît https://t.co/3kppWkL2zM — Mathieu Gallet (@mathieu_gallet) March 10, 2017

Même en dehors de la radio, la musique était toute sa vie. Amateur de jazz et pianiste dilettante, il courut les concerts d’Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Count Basie, Frank Sinatra, Billie Holliday ou… Oscar Peterson.

