« Ça, pour une nouvelle, c’est une bonne nouvelle. » Médiamétrie a dévoilé ce mardi les chiffres d’audience des sites d’actualité sur tablettes pour le mois de janvier. Et devinez quoi ? 20 Minutes, votre site d’info préféré, est « number one » ! Premier en audience par jour, avec 546 000 visiteurs uniques et également en audience mensuelle, avec 4 261 millions visiteurs uniques.

Plus en détail, 20 Minutes est le 2e site actu le plus consulté via son application, derrière Le Monde, mais le premier pour les consultations directement sur le site, devant FranceInfo. Merci encore pour votre fidélité.

Vous n'avez pas l'application ? Voici le lien pour la télécharger sur un iPad, une tablette Android ou depuis une tablette sous Windows10.

