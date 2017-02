Médias

Après une éclipse de dix-neuf mois et l'arrivée de nouveaux dirigeants, le magazine homosexuel Têtu revient ce 28 février 2017 dans les kiosques. - Capture d'écran / Têtu

Le magazine Têtu fait son retour dans les kiosques français dès ce mardi avec une nouvelle formule bimestrielle. Lancé en 1995 par des activistes de la lutte anti-sida soutenus économiquement par Pierre Bergé, le média qui était alors mensuel avait connu 212 numéros avant que sa publication ne soit stoppée en juillet 2015.

Les actifs du magazine ont été repris en novembre 2015 par Idlys, une start-up à l’origine de l’appli So Têtu, qui a alors lancé avec succès le site d’information LGBT. « Dans un premier temps, on a souhaité rallumer la lumière par le digital. Les résultats sont très encourageants, ce qui nous permet aujourd’hui de relancer enfin le magazine en print grâce à une levée de fonds de 300.000 euros auprès de plusieurs investisseurs privés », explique Julien Maquaire, dirigeant de Idlys Media et également directeur de la publication.

Cent-quarante pages, dont 110 rédactionnelles

Dix-neuf mois après avoir cessé de paraître, le magazine est donc à nouveau disponible avec un concept « s’inspirant de l’héritage, mais avec une nouvelle ligne sociétale basée sur des dossiers et de longues enquêtes », précise Julien Maquaire.

Le numéro 213 de Têtu comporte 140 pages, dont 110 de contenu rédactionnel. Tiré à 55.000 exemplaires, le magazine propose notamment un entretien avec Emmanuel Macron, un reportage sur un rappeur homosexuel ou encore un sujet sur les nouveaux types de militants gays.

« La nouvelle équipe est celle du Mariage pour tous »

Mais aussi une photo de « Une » marquée par « l’abandon du coverboy musclé habituel qui n’apporte rien dans la vie des gays », analyse le nouveau rédacteur en chef, Adrien Naselli.

« Le Têtu d’avant était celui de la génération Pacs. La nouvelle équipe est celle du Mariage pour tous. Nous proposons un magazine plus moderne ancré dans la réalité de la vie gay. Le ton change résolument », prévient le responsable éditorial.

