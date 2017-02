Médias

ETATS-UNIS « La démocratie meurt de l’obscurité », clamera bientôt sur sa page de Une le célèbre quotidien américain…

Dans les locaux du «Washington Post», en mars 2016. - Brendan Smialowski / AFP

20 Minutes avec AFP

A l’heure où Donald Trump multiplie les attaques contre les médias, le Washington Post vient d’adopter un slogan : « Democracy Dies in Darkness » (« La démocratie meurt de l’obscurité »). C’est une première pour ce quotidien qui n’avait jamais eu de devise en 140 ans d’histoire

Apparus pour la première fois sur Snapchat puis ce mercredi surla version en ligne du quotidien américain, ces mots seront ajoutés « dans les prochaines semaines » à la manchette du journal papier, a expliqué au Washington Examiner mercredi Molly Gannon, un porte-parole du Washington Post.

« C’est quelque chose que nous disons depuis longtemps en interne en parlant de notre mission », a expliqué à l’AFP Kristine Coratti porte-parole du Washington Post à propos du rôle que veut jouer le prestigieux journal dans la défense de la démocratie américaine.

L’élection de Trump a donné un coup de fouet au journal

L’expression « Democracy Dies in Darkness » est souvent utilisée par Bob Woodward, éditorialiste du Washington Post et légende du journalisme américain pour ses révélations sur le scandale du Watergate.

Le Washington Post fait partie, avec le New York Times et CNN, des cibles favorites de Donald Trump qui les accuse de colporter de fausses informations contre lui.

L’élection de Donald Trump a donné un coup de fouet au journal avec 98.4 millions de visiteurs sur son internet au mois de janvier, au moment de l’investiture du président américain, soit 41 % de plus qu’à la même période un an plus tôt.

>> A lire aussi : VIDEO. Conférence de presse : Pourquoi Donald Trump poursuit sa guerre anti-médias

Mots-clés :