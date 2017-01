Médias

MEDIAS Sur la 4e vague 2 016 de l’étude ACPM ONE Global, « 20 Minutes » se classe une fois encore 2e marque de presse de France…

Capture d'écran du site de «20 Minutes» - Capture d'écran

C.W.

Et rebelote ! Comme viennent de dévoiler les résultats de l’étude One Global, portant sur l’audience globale des marques de presse au T4 2016, 20 Minutes conserve la deuxième place du podium, avec près de 21 millions de lecteurs mensuels.

Deuxième marque de presse de France

Devant Le Monde (20,185 millions) et derrière Le Figaro (21,194), 20 Minutes demeure une fois encore la deuxième marque de presse de France. Sur un mois complet à travers l’ensemble de ses supports (print et numériques), 20.9 millions de lecteurs consultent votre journal, soit 40 % des Français de 15 ans et +.

Enfin, avec 8.2 millions de mobinautes, 20 Minutes reste la marque d’actu la plus consultée sur mobile. Merci pour votre fidélité !

