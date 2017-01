Médias

MEDIAS Lundi, les ex-grévistes d'iTélé ont présenté leur nouveau projet de média, Explicite, qui ne vivra que sur les réseaux sociaux...

Olivier Ravanello en interview devant le logo d'Explicite et la photo d'Antoine Genton, journaliste associé, lundi, durant la conférence de présentation d'Explicite. - C. Barrois / 20 Minutes

Claire Barrois

Lundi, 53 journalistes associés (ayant officiellement payé leur cotisation), pour la plupart des anciens d’iTélé étant partis à l’issue du mois de grève, présentaient leur nouveau bébé : Explicite. Un projet de média pensé pour être plus près des gens, plus proches des vraies valeurs journalistiques et éviter l’intox qui circule trop sur Internet. Un petit air de déjà-vu ? Oui, mais non. C’est en tout cas ce que les journalistes ont essayé d’expliquer.

Une rédaction « prête à l’emploi »

53, 54, 58 journalistes… Les chiffres n’étaient pas vraiment fixes, et ce n’était pas très grave. « Olivier Predhomme, Olivier Ravanello, Sonia Chironi et les autres du noyau à l’initiative du projet ont appelé les gens qu’ils appréciaient pour leur proposer de s’associer et nombreux ont été ceux qui se sont investis », confie Brice Andlauer, parti après quatre ans à iTélé. Résultat : des profils très différents mais soudés par la grève. « Une rédaction entièrement constituée, va même jusqu’à dire Olivier Ravanello, ancien chroniqueur international d’iTélé désormais président de l’association Explicite. Un ensemble capable de faire du bon boulot avec peu de moyens. »

Un contenu uniquement disponible sur les réseaux sociaux

Comme un cri du cœur, Olivier Ravanello a lancé : « C’est là que ça se passe ! » Là ? Facebook, Twitter, YouTube… Les réseaux sociaux où l’association Explicite estime qu’on voit passer un peu de tout, et en ce moment « pas que des choses bien ». Et leur but est de proposer des contenus « sans contrainte de flux, de temps ou de formats à travers la vidéo, l’écrit ou la photo ». Le président de l’association l’assure : « On veut entendre ce qui se dit et faire remonter la parole politique. »

Une chaîne d’info à la demande

Les chaînes d’info, ils connaissent puisqu’ils en viennent. Et sans renier leur passé, ils veulent faire autre chose. « On peut imaginer beaucoup plus grand en permettant aux gens d’aller où ils veulent grâce à plusieurs directs en même temps, comme dans une régie télé, explique Olivier Ravanello. Les réseaux sont un espace illimité sans contraintes. » Une sorte de chaîne d’info à la demande où chacun pioche ce qu’il veut quand il veut sans avoir à attendre l’heure du journal.

La politique en profondeur

Point essentiel de la conférence : la politique. Explicite sera lancé le vendredi 20 janvier, jour de l’investiture de Donald Trump. L’idée des journalistes est de tourner le dos aux petites phrases et aux thèmes qui montent dans les médias. « Nous allons discuter avec chaque candidat de son programme en profondeur pour voir si ces gens sont préparés et ce qu’ils ont dans le ventre sur le fond, a déclaré Olivier Ravanello durant la conférence. Ça répond à une nécessité presque civique. »

Et Morandini ?

Inévitablement, la grève après l’arrivée de Jean-Marc Morandini sur la chaîne a fait l’objet d’une question. « On est très fiers de ce qu’on a fait à iTélé et de ce qu’on est en train de faire maintenant. » Visiblement, les associés d’Explicite ont laissé leur passé derrière eux et sont résolument tournés vers l’avenir.

Mots-clés :