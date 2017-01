Médias

RADIO Les journalistes du « Monde » Gérard Davet et Fabrice Lhomme, auteurs d'« Un président ne devrait pas dire ça » vont lancer une émission politique hebdomadaire sur Radio Nova…

Gérard Davet (à gauche) et Fabrice Lhomme au moment de la sortie de leur livre sur François Hollande, «Un président ne devrait pas dire ça». - F. Mori / AP / Sipa

Claire Barrois

Elle s’appellera Eléments de langage. La nouvelle émission hebdomadaire de Radio Nova d’interview politique sera animée par Gérard Davet et Fabrice Lhomme, les journalistes du Monde à l’origine du livre Un président ne devrait pas dire ça. Et ils ont promis de « casser la langue de bois », ce lundi matin sur France Inter.

« Notre côté un peu abrasif »

« On a l’intention d’être plus décalés, d’interroger des gens qui ne sont pas forcément dans l’actualité, avec un seul but, obtenir des moments de vérité », a déclaré Fabrice Lhomme. Leur différence, les journalistes la doivent au fait qu’ils ne sont pas des purs produits de la politique. Ils y sont venus après avoir fait parler François Hollande pendant cinq ans pour leur livre. Et ils comptent bien continuer à travailler à leur manière.

« J’étais un jour assis à côté de la porte-parole de François Fillon, la députée Valérie Boyer, raconte Gérard Davet. Elle n’avait pas de pensée par elle-même, elle avait des éléments de langage posés sur un papier et elle les récitait les uns après les autres. Je me suis dit : “C’est cela qui m’énerve, qui lasse tout le monde.” » Il espère « modestement, avec Fabrice contribuer, avec notre côté un peu abrasif, à faire sortir des choses ».

De nombreuses inimitiés

« Avec nos profils sulfureux, c’est très compliqué de trouver des invités dans cette case, dans cette radio. Il est tout à fait possible que ça fonctionne difficilement », a nuancé Fabrice Lhomme. Car, comme le rappelle l’AFP, Les deux grands reporters du Monde sont conscients des nombreuses inimitiés qu’ont suscitées leurs livres parmi des responsables politiques de tous bords.

François Fillon leur a ainsi intenté en vain un procès après la sortie de leur livre Sarko s’est tuer où ils écrivent que l’ex-Premier ministre avait demandé à l’Elysée l’accélération des poursuites judiciaires contre Nicolas Sarkozy. Ils ont porté plainte pour injure contre Valeurs Actuelles et son patron Yves de Kerdrel qui les avait qualifiés fin 2014 de « valets » d’un « cabinet noir contre Sarkozy ». L’issue de la procédure est attendue cette semaine.

Mots-clés :