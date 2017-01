Médias

La Une de la Voix du Nord, le 8 septembre 2014 - DENIS CHARLET AFP

20 Minutes avec AFP

Le quotidien La Voix du Nord va subir un plan social prévoyant la suppression de 178 postes, soit 25 % des effectifs. « Un comité d’entreprise extraordinaire est convoqué le 10 janvier avec l’annonce d’un Plan de sauvegarde de l’emploi, a indiqué une source proche du dossier à l’AFP. Le chiffre du nombre de suppressions de postes est de 178 pour l’ensemble de l’entreprise sur un total de 710 et 72 pour la rédaction sur un total de 343 journalistes. » Le PDG de La Voix du Nord, Michel Nozière, a seulement confirmé la convocation d’un comité d’entreprise.

Une réduction des éditions, un recentrage numérique

Le plan social serait une conséquence de la baisse de la diffusion et de la publicité, ainsi que de l’insuffisance du chiffre d’affaires sur internet. Il entraînerait un passage de 24 à 20 éditions et un recentrage vers le numérique, avec un plan de départs volontaires. « Le plan n’est en soi pas une surprise mais on ne pensait pas qu’il y aurait autant de personnes concernées, a précisé la même source à l’AFP. Le plan est très inquiétant du fait de cette orientation presque vers le tout numérique et la manière dont les moyens humains seront déployés. ».

Selon le site internet du groupe de presse belge Rossel La Voix, propriétaire du journal fondé en 1941 [et également actionnaire de 20 Minutes], La Voix du Nord compte un millier de correspondants dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais et 24 éditions, pour une diffusion de 226.214 exemplaires.

