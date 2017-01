Médias

TELEVISION L’hypothèse d’un suicide est privilégiée par les enquêteurs…

Jean-Michel Rétif dans l'émission «Cauchemar en cuisine» sur M6. - Capture d'écran/M6

Nouveau drame de la téléréalité ? Un restaurateur, qui avait récemment participé à l’émission Cauchemar en cuisine diffusée sur M6, a été retrouvé mort ce mardi dans son établissement, révèle Loractu. Le corps de Jean-Michel Rétif, gérant d'« Au coin du feu » à Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) a été découvert sans vie dans la matinée. L’hypothèse d’un suicide est privilégiée par les enquêteurs.

Après le suicide mi-décembre d’un ancien agriculteur de L’Amour est dans le pré, c’est la seconde disparition en moins d’un mois d’un candidat d’une émission de téléréalité de M6.

Le début du tournage avait été difficile

Jean-Michel Rétif avait participé en février dernier à l’émission animée par le cuisinier Philippe Etchebest. Il avait fait appel à M6 pour sauver son établissement. Le début du tournage avait été difficile, mais le restaurateur avait accepté de suivre les conseils du chef cuisinier. « On m’interroge souvent pour savoir pourquoi j’ai demandé à faire venir Philippe Etchebest. Sans lui, c’est simple, le restaurant aurait fermé. On a pris une claque, on s’est tous remis en question et ça nous a donné un second souffle », avait déclaré à l’époque Jean-Michel Rétif.

D’après les premiers éléments de l’enquête, il se serait suicidé. Une lettre aurait été retrouvée près de son corps. Ni la chaîne ni Philippe Etchebest ne se sont encore exprimés sur sa disparition.

