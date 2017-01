Médias

RADIO Le journaliste pourrait rejoindre iTélé, et même devenir un conseiller médias de Bolloré…

« Je veux remercier les auditeurs et les invités, les équipes et les personnels d’Europe 1, déclarait Jean-Pierre Elkabbach le 16 décembre poursa dernière interview quotidienne. Ils m’ont permis de vivre ma passion de l’information. Plus que jamais, elle est en moi. Plus que jamais, elle est intacte. Du fond du cœur, je dis merci à tous. Et je vous dis à bientôt. » A bientôt, mais pas sur Europe 1. Si Elkabbach était remplacé par Fabien Namias à la matinale, il devait continuer le week-end pour des interviews et Le Grand Rendez-Vous.

Animateur sur iTélé, conseiller de Bolloré

Ce n’est pas plus d’actualité, et l’animateur ne sera pas à l’antenne ce week-end. Selon une information puremedias.com, le journaliste et la direction discutent des conditions de son départ, pour une officialisation dans les prochains jours. Est-ce que la rumeur de son arrivée sur iTélé est en cause ? Lors d’un petit déjeuner presse ce lundi, le patron d’Europe 1, Richard Lenormand, a précisé que cette potentielle arrivée sur la chaîne info de Canal + était « incompatible » avec son maintien à l’antenne d’Europe.

A 79 ans,Jean-Pierre Elkabbach pourrait également devenir un conseiller de Vincent Bolloré pour tout ce qui concerne ses activités médias.

